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19:43, 13 сентября 2023Мир

В ООН призвали прекратить атаки на гражданские суда в Черном море

Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить атаки на гражданские суда в Черном море

Фото: Nail Gilfanov / Unsplash

Атаки на гражданские суда в Черном море и гражданскую инфраструктуру, связанную с экспортом продовольствия, должны быть прекращены. С таким заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, его цитирует ТАСС.

«Чрезвычайно важно остановить любые атаки, направленные против продовольственных запасов, инфраструктуры, связанной с экспортом продовольствия, а также на любые гражданские суда в Черном море», — сказал глава Всемирной организации.

По словам Гутерриша, сообщения о подобных атаках негативно отражаются на перспективе возобновления зерновой сделки. «С точки зрения России, это тоже имеет значение, потому что снижает в других частях мира готовность способствовать экспорту продовольствия из России», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом описал нынешнее состояние зерновой сделки. По его словам, она находится «на стопе».

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    Глеб Бажуткин
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