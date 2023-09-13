В МИД раскритиковали заявления Азербайджана о выборах в новых регионах России

В МИД объявили Азербайджану демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

Москва объявила Баку дипломатический демарш из-за заявления Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана о выборах в новых российских регионах. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила во время брифинга в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Она назвала подобные оценки азербайджанской стороны неприемлемыми, подчеркнув, что они «не согласуются с союзническим уровнем отношений» между странами.