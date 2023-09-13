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10:47, 13 сентября 2023Бывший СССР

В МИД раскритиковали заявления Азербайджана о выборах в новых регионах России

В МИД объявили Азербайджану демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Москва объявила Баку дипломатический демарш из-за заявления Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана о выборах в новых российских регионах. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила во время брифинга в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Она назвала подобные оценки азербайджанской стороны неприемлемыми, подчеркнув, что они «не согласуются с союзническим уровнем отношений» между странами.

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    Алевтина Запольская
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