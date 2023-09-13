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04:56, 13 сентября 2023Мир

Захарова оценила отношения России и Армении

Представитель МИД РФ Захарова: Россия не враг Армении и никогда им не будет
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума высказалась об отношениях России и Армении. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова оценила отношения России и Армении и подчеркнула, что страны не являются врагами и никогда ими не будут.

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«Это не Россия признавала за Азербайджаном права на Нагорный Карабах, это сделали руководство Армении. Это им, народу Армении, решать, как к этому относиться. Но не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию», — отметила дипломат.

Представитель ведомства добавила, что резкая реакция Москвы на высказывания Еревана о России являются реакцией на подмену понятий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал учения США и Армении Eagle Partner 2023. Он подчеркнул, что нет ничего хорошего в том, что государство НАТО пытается проникнуть в Закавказье. Предполагается, что со стороны Вашингтона в страну прибудет около 85 военнослужащих, Ереван направит на учения 175 солдат.

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    Марина Совина
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