Лавров прокомментировал учения США и Армении

Глава МИД России Лавров об учениях США и Армении: их учения выглядят странно

Нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье. Так совместные учения США и Армении прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, трансляция брифинга велась на сайте внешнеполитического ведомства.

«Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим», — сказал он.

Министр также выразил мнение, что для самой Армении такие попытки тоже не обернутся ничем хорошим. Кроме того, он заявил, что действия Армении в связи с учениями совместно с США вызывают сожаление у России.

Ранее командование армии США в Европе и Африке рассказало подробности грядущих военных учений с Вооруженными силами Армении Eagle Partner 2023. Отмечается, что со стороны Вашингтона в страну прибудет около 85 военнослужащих, Ереван направит на учения 175 солдат.