AT: политика США на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция

Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция, об этом рассказала журналист Уайт Бергер в статье для American Thinker (AT).

Автор отметила, что продолжительное время действия США на Украине базируются, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты. По мнению журналиста, в таких условиях вмешательство США можно назвать несправедливой интервенцией. «У США уже было подобное во Вьетнаме», — указала Бергер.

Автор считает, что главное намерение президента США Джо Байдена — стремление скрыть преступные и аморальные действия, включая махинации с украинской Burisma.

Ранее стало известно о коррупционной схеме украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. Компания предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы «он через своего папу защищал от всякого рода проблем».