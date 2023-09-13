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01:53, 13 сентября 2023Мир

Политику Байдена на Украине назвали несправедливой интервенцией

AT: политика США на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция, об этом рассказала журналист Уайт Бергер в статье для American Thinker (AT).

Автор отметила, что продолжительное время действия США на Украине базируются, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты. По мнению журналиста, в таких условиях вмешательство США можно назвать несправедливой интервенцией. «У США уже было подобное во Вьетнаме», — указала Бергер.

Автор считает, что главное намерение президента США Джо Байдена — стремление скрыть преступные и аморальные действия, включая махинации с украинской Burisma.

Ранее стало известно о коррупционной схеме украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. Компания предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы «он через своего папу защищал от всякого рода проблем».

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    Марина Совина
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