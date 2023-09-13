Звезде Comedy Club потребовалась помощь врачей

Mash: комик Андрей Бебуришвили вызвал скорую помощь из-за боли в животе

Российский стендап-комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили вызвал скорую помощь из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, Бебуришвили потребовалась помощь врачей из-за высокой температуры и сильной боли в животе. Прибывшие медики осмотрели комика и ослабили ему симптомы.

Уточняется, что звезде Comedy Club предложили поехать в больницу, но он отказался от госпитализации. Другие подробности не приводятся.

Ранее 13 сентября сообщалось, что в больницу попал известный блогер и рэпер Давид Манукян, также известный как Дава. Он опубликовал в соцсетях фотографию, где лежит на больничной койке. Исполнитель рассказал, что отравился пищей, которую съел на завтрак.