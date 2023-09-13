Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:15, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезде Comedy Club потребовалась помощь врачей

Mash: комик Андрей Бебуришвили вызвал скорую помощь из-за боли в животе

Кадр: Comedy Club / YouTube

Российский стендап-комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили вызвал скорую помощь из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, Бебуришвили потребовалась помощь врачей из-за высокой температуры и сильной боли в животе. Прибывшие медики осмотрели комика и ослабили ему симптомы.

Уточняется, что звезде Comedy Club предложили поехать в больницу, но он отказался от госпитализации. Другие подробности не приводятся.

Ранее 13 сентября сообщалось, что в больницу попал известный блогер и рэпер Давид Манукян, также известный как Дава. Он опубликовал в соцсетях фотографию, где лежит на больничной койке. Исполнитель рассказал, что отравился пищей, которую съел на завтрак.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл дальнейший маршрут Ким Чен Ына

    Дачникам назвали способ избавиться от мхов и лишайников

    Некоторых людей предостерегли от занятий йогой

    Костомаров обратился к болельщикам

    Илон Маск упал на пол от смеха от одного запрещенного в Twitter слова

    Шойгу назвал единственный вариант развития событий на Украине

    В Европе начали расследование из-за дешевых китайских электромобилей

    Крупнейшей экономике Европы предрекли спад

    Шойгу рассказал об обстановке в зоне проведения спецоперации

    Обнаружено загадочное замедление роста космологических структур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости