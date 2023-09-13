Известный российский блогер попал в больницу

Блогер Дава сообщил, что попал в больницу из-за пищевого отравления

Российский блогер и рэпер Давид Манукян, также известный как Дава, попал в больницу из-за пищевого отравления. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Манукян опубликовал фотографию, на которой он лежит на больничной койке с катетером в руке. «Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице», — написал он.

Позднее блогер выложил в соцсети два ролика, в которых раскрыл детали произошедшего. По словам Давы, он отравился пищей, которую съел на завтрак. Затем, когда блогер был на съемках сериала, он почувствовал недомогание. Ему пришлось вызывать скорую помощь.

Ночью Манукяна отвезли в больницу в Санкт-Петербурге. При этом Дава заявил, что водитель, который присутствовал на съемочной площадке и отвозил его в медучреждение, бросил его на полпути. «Просто в таком состоянии [бросил меня], видя, что я стоять не могу», — добавил он.

В мае Манукян рассказал, что повредил связки на ноге. Блогер опубликовал ролик, на котором видно, что у него опухла и посинела ступня. Дава также заявил, что участвовал в съемках, несмотря на травму.

Давид Манукян — российский блогер и рэп-исполнитель из Новосибирска. Стал популярен благодаря юмористическим роликам в сети, параллельно начал музыкальную карьеру. Участвовал в телешоу «Танцы со звездами», «Дуэты» на канале «Россия 1», «Фактор страха» на НТВ и ряде других проектов на российском телевидении, был женихом певицы и ведущей Ольги Бузовой. Также выступал ведущим реалити-шоу «Дом-2».