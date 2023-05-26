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16:43, 26 мая 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер получил травму

Блогер Давид Манукян рассказал, что повредил связки на ноге

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, также известный как Дава, рассказал, что повредил связки на ноге. Подробности о полученной травме он раскрыл в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Манукян опубликовал ролик, на котором видно, что у него опухла и посинела ступня. Он предположил, что причиной мог послужить перелом. «Только я мог на ровном месте усложнить себе жизнь и сегодня отработать целый день съемки с такой ногой», — посетовал блогер.

Позднее он выложил фото с рентгеновским снимком в руках и раскрыл свой диагноз. По словам Давы, у него нет перелома, однако повреждены связки. Он также отметил, что медики рекомендовали ему покой.

Давид Манукян — российский блогер и рэп-исполнитель из Новосибирска. Стал популярен благодаря юмористическим роликам в сети, параллельно начал музыкальную карьеру. Участвовал в телешоу «Танцы со звездами», «Дуэты» на канале «Россия 1», «Фактор страха» на НТВ и ряде других проектов на российском телевидении, был женихом певицы и ведущей Ольги Бузовой. Также выступал ведущим реалити-шоу «Дом-2».

Ранее другой популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пожаловался, что заразился коронавирусом. По словам Соболева, у него возникла сильная апатия. Кроме того, у него пропала возможность чувствовать запахи.

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Олег Давыдов
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