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09:46, 16 мая 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер заразился коронавирусом

Блогер Николай Соболев рассказал, что в третий раз заразился коронавирусом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пожаловался на болезнь. В своем Telegram-канале он рассказал, что в третий раз заразился коронавирусом.

«Четвертый день умираю: апатия, слабость, дурные мысли… Думаю, что это со мной? Сегодня пропали запахи. Коронавирус», — написал Соболев. Блогер добавил, что уже в третий раз болеет коронавирусной инфекцией.

Фото: Telegram-канал «Соболев LIVE»

Он также прикрепил к посту фото с тестом на коронавирус. «Фото старое, с прошлого замечательного раза, на новое сил нет, тем более тут все однозначно», — рассказал блогер. Соболев отметил, что не чувствует даже запаха освежителя воздуха, распрысканного прямо в лицо. «В любом случае, продолжаю работу, чуть в сниженном темпе», — заключил он.

Николая Соболева внесли в список иностранных агентов в феврале. Позже блогер заявил, что обжалует решение Минюста о включении его в реестр.

В начале февраля Соболев заявил, что не планирует уезжать из России, потому что для него важно обозревать текущие события и находиться при этом в одинаковых условиях со своими зрителями. Кроме того, он сказал, что остался бы в стране даже в том случае, если его объявят иностранным агентом.

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Асель Минбаева
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