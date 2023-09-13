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05:45, 13 сентября 2023Мир

В США вдвое вырос показатель детской бедности

Бюро переписи: в США удвоился показатель уровня детской бедности

Фото: Unsplash.com

В США вдвое вырос показатель уровня детской бедности, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Бюро переписи населения (Census).

Отмечается, что официальный уровень бедности в 2022 год не претерпел значительных изменений по сравнению с предыдущим годом, он составил 11,5 процента, в бедности живут 37,9 миллиона человек.

Однако зафиксирован рост дополнительного показателя бедности, при его изучении учитывается влияние госпрограмм и налоговых льгот для семей с низкими доходами.

В 2022 году он вырос на 4,6 процента, составив 12,4 процента. Одним из индикаторов является уровень детской бедности, который демонстрирует, сколько несовершеннолетних живут в семьях ниже установленного порога бедности.

Этот показатель увеличился на 5,2 процента по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что это связано с прекращением выдачи детских пособий, введенных во время пандемии коронавируса.

Ранее Азиатский банк развития (ADB) сообщил, что пандемия COVID-19 и удорожание стоимости жизни стали причиной обнищания около 70 миллионов человек в развивающихся странах Азии в 2022 году.

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    Марина Совина
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