В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена
Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин прокомментировала процедуру вынесения импичмента президенту США Джо Байдену. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).
Грин раскрыла подробности импичмента Байдена и заявила о желании объявить его при вице-президентстве политика.
«Я представила статьи об импичменте Байдена за его коррумпированные деловые махинации на Украине и в Китае, когда он был вице-президентом, в первый же день его пребывания в должности», — рассказала она.
Политик добавила, что она «затаскивала пинками» конгрессмена Мэтта Гетца для того, чтобы тот поддержал ее статьи. «Кто на самом деле оказал давление?» — задумалась Грин.
Ранее комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.