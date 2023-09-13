В Конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена

Грин заявила о желании объявить импичмент Байдену при его вице-президентстве

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин прокомментировала процедуру вынесения импичмента президенту США Джо Байдену. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

Грин раскрыла подробности импичмента Байдена и заявила о желании объявить его при вице-президентстве политика.

«Я представила статьи об импичменте Байдена за его коррумпированные деловые махинации на Украине и в Китае, когда он был вице-президентом, в первый же день его пребывания в должности», — рассказала она.

Политик добавила, что она «затаскивала пинками» конгрессмена Мэтта Гетца для того, чтобы тот поддержал ее статьи. «Кто на самом деле оказал давление?» — задумалась Грин.

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.