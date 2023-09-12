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19:12, 12 сентября 2023Мир

В США начали расследование по импичменту Джо Байдена

В Конгрессе США начали расследование в рамках процедуры импичмента Джо Байдена

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня я даю распоряжение комитету палаты начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена», — сказал парламентарий.

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Маккарти отметил, что только лишь у Министерства финансов США «есть данные о более чем 150 транзакциях, связанных с семьей Байдена и его бизнес-партнерами, которые были отмечены как подозрительные». Он также призвал американского лидера и его команду сотрудничать по делам расследования.

«Мы установили, что президент Байден действительно лгал американскому народу по поводу своей осведомленности о зарубежных сделках своей семьи», — подчеркнул конгрессмен.

В июне член палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте Байдена из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.

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    Глеб Бажуткин
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