В США захотели взять Байдена под опеку

Либертарианская партия США захотела взять под опеку Байдена и Макконнелла

Либертарианская партия США захотела взять под опеку президента страны Джо Байдена и лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла из-за их оплошностей, провалов в памяти и «бессвязных заявлений». Об этом она сообщила в соцсети X (бывшая Twitter).

В партии отметили, что общее состояние здоровья лидеров страны и их острота ума является проблемой национальной безопасности, к которой нельзя подходить легкомысленно.

Представители политсилы указали на «замирания» 81-летнего Макконнелла, моменты замешательства Байдена, его забывчивость и рукопожатия с воздухом. Там считают это тревожными сигналами.

«Мы ищем юриста по этим вопросам в Вашингтоне, штат Колумбия, чтобы как можно скорее приступить к процессу попечительства», — указали в Либертарианской партии.

Ранее стало известно, что комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

