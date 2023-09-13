Обладателя искусственного пениса за миллионы рублей бросила возлюбленная

Мужчину из Великобритании, которому установили протез пениса из-за редчайшего заболевания, бросила возлюбленная. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летний Эндрю Уордл родился с экстрофией мочевого пузыря и эписпадией — заболеванием, встречающимся у одного из 20 миллионов младенцев. При этой аномалии мочевой пузырь формируется снаружи тела, а половой член либо формируется не полностью, либо вообще отсутствует.

Британец перенес множество операций по восстановлению мочеточника и даже подсел на наркотики в старшей школе из-за невозможности вести нормальную половую жизнь. Тем не менее в 2018 году ему пришили искусственный пенис, созданный из его же тканей, и установили в него гидравлический протез. После манипуляций, обошедшихся в 50 тысяч фунтов стерлингов (4,1 миллиона рублей по среднему курсу 2018 года), мужчина впервые смог заниматься любовью. В возрасте 45 лет он лишился девственности со своей возлюбленной — венгеркой Федрой Фабиан.

В сентябре 2023 года выяснилось, что они расстались еще год назад. «Они просто отдалились друг от друга, особенно после того, как Фреде пришлось вернуться в Будапешт, чтобы ухаживать за больным родственником», — заявил источник Daily Mail, знакомый с парой. Он также рассказал, что несмотря на успешную операцию, у Уордла остались проблемы со здоровьем, и ему все еще «предстоит пройти через некоторые медицинские вмешательства».

В 2018 году Уордл впал в кому после первого секса с Фабиан. Врачи позже выяснили, что дело было не в потери девственности или проблемах с имплантом, а в болезни желчного пузыря у мужчины. Орган ему пришлось удалить. Все это время возлюбленная поддерживала его.

Ранее сообщалось, что порноактер из США сломал пенис во время съемок, в результате чего его орган уменьшился на несколько сантиметров. Сразу же после травмы мужчина потерял больше полулитра крови.