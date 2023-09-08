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07:02, 8 сентября 2023Из жизни

Порноактер рассказал об уменьшившемся из-за травмы во время съемок пенисе

Принц Иешуа

Принц Иешуа. Кадр: PrinceTV / YouTube

Порноактер из США сломал пенис во время съемок, в результате чего его орган уменьшился на пять сантиметров. Об этом он рассказал Daily Star.

Звезда сайта OnlyFans Принс Яхшуа несколько лет назад снимался партнершей-новичком, и ни продюсеру, ни самим актерам не нравился результат. Тогда они перешли в позицию «обратная наездница»: мужчина лежал на спине, а женщина была сверху, повернувшись к нему спиной. «Мы делали это около десяти секунд, но не попадали в ритм, так что я повернулся немного, чтобы сказать об этом, и тут услышал ужасный хруст», — вспоминает Яхшуа.

Оказалось, что партнерша сделала неловкое движение и случайно сломала пенис Яхшуа. У мужчины началось сильное кровотечение, по его словам, «было похоже, что в комнате зарезали пять или шесть человек». Он потерял больше полулитра крови по дороге в больницу. Экстренная операция продлилась около трех часов, актеру наложили 32 шва. Хирург предупредил Яхшуа, что после травмы он, скорее всего, не сможет больше сниматься. Его коллега позднее утверждала, что член актера в эрегированном состоянии потерял пять сантиметров длины: раньше пенис был 28 сантиметров, а в уменьшившемся состоянии достигает лишь 22 сантиметров.

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Тем не менее Яхшуа сумел полностью восстановиться после травмы и даже получил несколько профессиональных наград. Однако вскоре он начал испытывать проблемы с эрекцией и боль, после чего сделал вторую операцию, которая, по его словам, должна была целиком решить все проблемы.

Медики предупредили, что его профессия может стать причиной новых травм. Однако Яхшуа заявил, что слишком любит эту работу. В своей книге, которую он написал после инцидента, он упомянул, что теперь иногда на съемках кричит «не только от наслаждения, но и потому что болит член».

Ранее сообщалось, что житель Таиланда выложил в соцсетях два видео, на которых сунул половой орган в муравейник. В обоих роликах мужчина поместил пенис в муравейник, а затем извлек, демонстрируя вцепившихся в него насекомых.

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    Алиса Дмитриева
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