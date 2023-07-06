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05:05, 6 июля 2023Из жизни

Мужчина решил увеличить пенис с помощью муравьев и вызвал споры в сети

The Thaiger: житель Таиланда поместил пенис в муравейник и вызвал споры в соцсетях

Фото: Mikhail Vasilyev / Unsplash

Житель Таиланда выложил в соцсетях два видео, на которых сунул половой орган в муравейник. Об этом сообщает The Thaiger.

В обоих роликах мужчина поместил пенис в муравейник, а затем извлек, демонстрируя вцепившихся в него насекомых. На второй записи видно, что таец явно испытывает сильную боль, пытается стряхнуть муравьев, а потом поливает их водой из стакана в надежде смыть. На органе при этом появился сильный отек.

Записи неизвестного вызвали споры среди пользователей сети. Читая сообщения экспериментатора, они сумели определить, что он происходит из северной части страны, однако мотив его поступка стал предметом разногласий. Одни заявили, что таким образом их соотечественник решил увеличить пенис, а другие посчитали, что он пытается излечить эректильную дисфункцию с помощью муравьев.

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Журналисты обратились к врачу Сорранаю Онвану с просьбой прокомментировать ролик. Специалист заявил, что при определенной стимуляции действительно может произойти выброс веществ, которые расширяют артерии в гениталиях, что потенциально может дать эффект увеличения пениса. При этом он сказал, что использование муравьиных укусов в качестве стимуляции — неправильно и неэффективно.

К возможности вылечить таким образом эректильную дисфункцию Онван также отнесся со скепсисом. Он сказал, что ее причины могут быть самыми разными, и в каждом случае нужен определенных лечебный подход — от гормональной терапии до хирургического вмешательства. Врач посоветовал не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

Онван также предупредил, что укусы муравьев могут быть опасны для людей с аллергией, а также вызвать дерматит или развитие инфекций.

Ранее сообщалось, что эксперты, зарабатывающие на профессиональной оценке пенисов, рассказали о своих клиентах. Специалисты заявили, что большинство мужчин сильно себе переоценивает.

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    Никита Савин
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