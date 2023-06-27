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05:01, 27 июня 2023Из жизни

Профессиональные оценщики пенисов рассказали о своей работе

Daily Mail: профессиональные оценщики половых органов рассказали о своих клиентах

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Эксперты, берущие по 59 евро (5,4 тысячи рублей) за профессиональную оценку пенисов, рассказали о своей работе и клиентах. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчины могут заказать экспертизу своих половых органов на специальном сайте, в редакционную коллегию которого входит 47-летний шеф-редактор Марио Мейер, двое оценщиков, психолог и доминатрикс.

Заплатив оговоренную сумму, клиенты присылают фотографии своих гениталий, а экспертная коллегия оценивает их по восьми критериям: форма, длина, толщина, головка, вены, эстетика, лобковые волосы и яички. За дополнительные 20 евро (1,8 тысячи рублей) на оценочный сертификат будет поставлена печать. Помимо фотографии, клиенты должны выслать оценщикам краткое резюме с собственным мнением по поводу своего пениса.

Мейер рассказал, что в прошлом работал в порноиндустрии и отсмотрел более двух с половиной тысяч кастингов, поэтому отлично знает, какие пенисы привлекают публику, а какие нет. «Для меня смотреть на гениталии — обычное дело. Они как локти или лодыжки — просто часть тела», — заявил эксперт.

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По словам Мейера, оценки его команды очень откровенны и позиционируются как «хорошо обоснованная критика, которая иногда может быть жесткой». На данный момент Мейер с коллегами оценил уже 150 мужчин. Он показал Daily Mail несколько выдержек из отзывов. В них клиентам советовали побрить интимные зоны и «сделать их более презентабельными».

Говоря о заказчиках, Мейер заявил, что они обычно очень высокого мнения о себе. «Вероятно, надеются на высокую оценку. Это часто можно увидеть по резюме, которые почти никогда не бывают реалистичными. Большинство страшно себя переоценивает», — сказал он.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Великобритании начала карьеру на OnlyFans и разбогатела менее чем за полгода благодаря оригинальному контенту. Она стала выставлять оценки пенисам подписчиков в соответствии со своим собственным рейтингом и брать за это отдельную плату.

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    Никита Савин
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