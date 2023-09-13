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15:31, 13 сентября 2023Бывший СССР

В Днепре отказались лишить Брежнева звания почетного гражданина города

Горсовет Днепра отказался лишить Леонида Брежнева звания почетного гражданина

Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Городской совет Днепра (прежнее название — Днепропетровск) отказался лишать генерального секретаря Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Решение объяснили тем, что генсек почил в 1982 году, при этом закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов был принят только 9 апреля 2015 года. «Основания для лишения его звания нет», — заявили в горсовете.

Сообщается, что лишение звания почетного гражданина города может произойти после личного обращения гражданина либо вступления в силу обвинительного приговора в его отношении.

Ранее Киевской городской совет лишил Брежнева статуса почетного гражданина столицы, который генсек получил в 1982 году в связи с открытием памятника Родине-матери.

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