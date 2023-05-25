На Украине лишили Брежнева звания почетного гражданина Киева

Горсовет Киева лишил генсека СССР Брежнева звания почетного гражданина города

Киевской городской совет лишил генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина украинской столицы. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что советский генсек стал первым человеком, удостоившимся такого звания. Оно было присвоено ему в 1982 году после того, как в 1981 году он открыл в Киеве памятник Родине-матери.

В январе в городе Каменский Днепропетровской области Украины мэрия не смогла демонтировать памятник Брежневу, поскольку властям не удалось собрать средства для этого. Как заявил мэр города Александр Чернышев, местная администрация обязательно рассмотрит вопрос сноса монумента, но не в ближайшее время.