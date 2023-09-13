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15:07, 13 сентября 2023Бывший СССР

Глава ГУР Кирилл Буданов решил поучиться и поступил в аспирантуру

Глава ГУР Буданов поступил в аспирантуру «Острожской академии» на политолога

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов поступил учиться на политолога в аспирантуру «Острожской академии». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Здесь есть достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине», — подтвердил информацию ректор Игорь Пасечник.

Глава ГУР занял первое место в списках на зачисление, набрав 278,5 вступительных балла. Сообщается, что он решил поступить на вечернюю форму обучения. При этом ректор уточнил, что опубликованный список состоит из лиц, не зачисленных, а допущенных к обучению.

Ранее глава разведки признал, что украинская армия несет большие потери в ходе контрнаступления. «Сказать легко — это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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