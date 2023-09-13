Россиянка совратила 12-летнюю дочь и снимала с ней порноролики

В Москве задержали мать, снимавшую порноролики с 12-летней дочерью

В Москве задержали 41-летнюю россиянку, подозреваемую в насильственных действиях сексуального характера и использовании собственной дочери для изготовления порно. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, женщина, работавшая бухгалтером, регулярно совращала 12-летнюю дочь и занималась с ней сексом, снимая происходящее на видео. Позже она размещала порноролики с участием школьницы в интернете, где продавала их педофилам. О случившемся стало известно от друзей семьи, которым запуганный ребенок рассказала о пристрастиях матери. Полиция задержала женщину, и она во всем призналась. Решается вопрос об избрании меры пресечения россиянке на время расследования уголовного дела.

8 сентября в Москве была задержана женщина, которая делала видео и фото сексуального характера с 13-летним подростком, после чего отправляла их в интернете 60-летнему жителю Тамбова.