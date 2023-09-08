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19:54, 8 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка снимала дочь-подростка в порно для пенсионера

В Москве мать зарабатывала на съемках порно со своей дочерью для пенсионера

Фото: Unsplash

В Москве 41-летняя местная жительница зарабатывала на съемках порнографических материалов со своей дочерью, сообщает РЕН ТВ.

Предварительно установлено, что женщина делала видео и фото сексуального характера с 13-летним подростком, после чего отправляла их в интернете 60-летнему жителю Тамбова. За это пенсионер переводил москвичке деньги. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пары, которая делала порнографические изображения своих приемных детей.

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    Илона Палей
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