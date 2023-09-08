Россиянка снимала дочь-подростка в порно для пенсионера

В Москве мать зарабатывала на съемках порно со своей дочерью для пенсионера

В Москве 41-летняя местная жительница зарабатывала на съемках порнографических материалов со своей дочерью, сообщает РЕН ТВ.

Предварительно установлено, что женщина делала видео и фото сексуального характера с 13-летним подростком, после чего отправляла их в интернете 60-летнему жителю Тамбова. За это пенсионер переводил москвичке деньги. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пары, которая делала порнографические изображения своих приемных детей.

