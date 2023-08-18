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20:35, 18 августа 2023Силовые структуры

Российская пара снимала порно с приемными детьми

В Санкт-Петербурге семейная пара снимала порно с приемными сыном и дочерью

Фото: Marissa Lewis / Reuters

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении пары, которая делала порнографические изображения своих приемных детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 года 55-летний мужчина и его 53-летняя сожительница делали в своей квартире порнографические фотографии 13-летнего сына и 12-летней дочери.

В сентябре 2022 года пару задержали за сексуальное насилие над детьми. Теперь к их делу добавилась еще одна статья. Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей.

Ранее суд в Карелии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно мужчину, который сделал порнографические фотографии и в социальных сетях отправил их своей несовершеннолетней знакомой.

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    Варвара Митина
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