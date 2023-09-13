Премьер Болгарии поддержал возобновление импорта зерна c Украины

Премьер Болгарии Денков поддержал возобновление импорта зерна c Украины

Премьер-министр Болгарии Николай Денков поддержал идею возобновления импорта зерна с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем правильным, чтобы импорт зерна с Украины был освобожден, поскольку это позволит снизить цены на основные пищевые продукты, что поможет людям [в Болгарии] с низкими доходами», — сообщил глава правительства перед заседанием кабинета министров.

Денков подчеркнул, что правительство считает необходимым допустить на рынки украинское зерно, так как оно поможет в борьбе в инфляцией, а также улучшит торговый оборот страны. Он также добавил, что правительство направит запрос в Европейскую комиссию о помощи в обеспечении транзита украинского зерна через порты Болгарии и Греции.

Ранее стало известно, что в совместном проекте коалиции партий в Болгарии «Продолжим перемены — Демократическая Болгария», партии бывшего премьер-министра Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» и партии турецкого меньшинства «Движение за права и свободы» было предложено снять запрет на импорт украинского зерна.