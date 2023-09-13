Болгария изменила решение по импорту украинского зерна

Парламент Болгарии отменил запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября

Болгария изменила решение и отменила запрет на импорт украинского зерна. Об этом говорится в совместном проекте коалиции «Продолжим перемены — Демократическая Болгария», партии бывшего премьер-министра Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» и партии турецкого меньшинства «Движение за права и свободы», передает Euractiv.

«Признавая солидарность Болгарии с Украиной и в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности (...) Болгария не поддерживает продолжение после 15 сентября запрета на импорт в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины», — сказано в проекте решения парламентских формирований.

Предложив проект, они сняли с правительства ответственность за принятие этого решения, отмечает издание. Это значительно облегчило задачу премьер-министра страны Николая Денкова, на которого могли оказать сильное давление со стороны производителей зерна, подчеркнули в статье.

Ранее Европейский союз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз зерна с Украины в ряд стран блока. МИД Украины отреагировал на это, назвав категорически неприемлемым запрет на импорт до конца 2023 года Польшей, Румынией, Словакией, Болгарией и Венгрией.

