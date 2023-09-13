Еще одна страна разместит базу НАТО

Болгария разместит базу НАТО за 50 миллионов евро до 2025 года

Болгария разместит военную базу НАТО до 2025 года за 100 миллионов левов (50 миллионов евро). Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев, передает ТАСС.

«Строительство необходимой инфраструктуры — казарм, зданий для хранения техники, подготовки дорожной сети для многонациональной боевой группы НАТО у нас будет стоить более 100 миллионов левов. В итоге должен получиться небольшой городок. База должна быть готова до 2025 года», — заявил глава оборонного ведомства.

Тагарев также добавил, что решение о месте размещения военного городка до сих пор не принято. Часть средств будет напрямую покрыто со стороны НАТО.

Ранее стало известно, что на фоне прекращения зерновой сделки НАТО приняло решение усилить разведку в Черном море. Свою позицию альянс выразил в заявлении, сделанном по итогам Совета НАТО — Украина.

В заявлении уточняется, что Североатлантический альянс и его члены будут расширять наблюдение и разведку в Черноморском регионе «в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов».