Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:23, 13 сентября 2023Мир

Еще одна страна разместит базу НАТО

Болгария разместит базу НАТО за 50 миллионов евро до 2025 года

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Болгария разместит военную базу НАТО до 2025 года за 100 миллионов левов (50 миллионов евро). Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев, передает ТАСС.

«Строительство необходимой инфраструктуры — казарм, зданий для хранения техники, подготовки дорожной сети для многонациональной боевой группы НАТО у нас будет стоить более 100 миллионов левов. В итоге должен получиться небольшой городок. База должна быть готова до 2025 года», — заявил глава оборонного ведомства.

Тагарев также добавил, что решение о месте размещения военного городка до сих пор не принято. Часть средств будет напрямую покрыто со стороны НАТО.

Ранее стало известно, что на фоне прекращения зерновой сделки НАТО приняло решение усилить разведку в Черном море. Свою позицию альянс выразил в заявлении, сделанном по итогам Совета НАТО — Украина.

В заявлении уточняется, что Североатлантический альянс и его члены будут расширять наблюдение и разведку в Черноморском регионе «в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов».

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу утвердил перечень освобождающих от службы по контракту болезней

    Венгрия решила сохранить запрет на импорт зерна с Украины вопреки ЕС

    Пьяный турист залез на статую в Европе, повредил ее и попал на видео

    Россиянам выставят новые счета за ЖКУ с 1 октября

    Европарламент призвал Турцию и ЕС искать выход из тупика

    Еще одна страна разместит базу НАТО

    Александр Васильев назвал самую модную верхнюю одежду на осень

    Центробанк аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность

    Под Москвой нашли зловонное «Барби-озеро»

    Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости