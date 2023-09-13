Российская стилистка назвала трендом одежду цвета сливочного масла
Российская стилистка маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала главные модные тренды осени 2023 года. Ее комментарий публикуют «Известия».
По словам эксперта, актуальными стали разнообразные вещи из кожи — как верхняя одежда, так и юбки и брюки. В то же время она обратила внимание на набирающие популярность предметы гардероба в базовом стиле, например классические джинсы, серые свитеры и бежевые тренчи. Кроме того, в коллекциях дизайнеров появились наряды с гороховым принтом и изделия из кружева.
Что касается цветовой палитры — лидировать начал насыщенный красный, отметила собеседница издания. «Еще один цвет, привлекающий всеобщее внимание, напоминает оттенок сливочного масла. Это желтый, но словно с добавленной каплей бежевого. Он особенно необычно смотрится на верхней одежде — куртках или пальто», — добавила Храмкова.
Ранее звездный стилист Алеко Надирян также назвал ставшую модной к осени 2023 года одежду. По его словам, актуальными оказались наряды шоколадного оттенка, вещи с открытыми плечами и удлиненные топы.