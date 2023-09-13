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15:46, 13 сентября 2023Ценности

Российская стилистка назвала трендом одежду цвета сливочного масла

Стилистка Храмкова: одежда цвета сливочного масла и кожаные вещи стали трендами

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Российская стилистка маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала главные модные тренды осени 2023 года. Ее комментарий публикуют «Известия».

По словам эксперта, актуальными стали разнообразные вещи из кожи — как верхняя одежда, так и юбки и брюки. В то же время она обратила внимание на набирающие популярность предметы гардероба в базовом стиле, например классические джинсы, серые свитеры и бежевые тренчи. Кроме того, в коллекциях дизайнеров появились наряды с гороховым принтом и изделия из кружева.

Что касается цветовой палитры — лидировать начал насыщенный красный, отметила собеседница издания. «Еще один цвет, привлекающий всеобщее внимание, напоминает оттенок сливочного масла. Это желтый, но словно с добавленной каплей бежевого. Он особенно необычно смотрится на верхней одежде — куртках или пальто», — добавила Храмкова.

Ранее звездный стилист Алеко Надирян также назвал ставшую модной к осени 2023 года одежду. По его словам, актуальными оказались наряды шоколадного оттенка, вещи с открытыми плечами и удлиненные топы.

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    Алина Гостева
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