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13:23, 13 сентября 2023Ценности

Российский стилист назвал офисный стиль в одежде новым трендом

Алеко Надирян назвал трендами удлиненные топы и одежду в офисном стиле

Фото: Juliet Furst / Unsplash

Звездный стилист Алеко Надирян назвал в Telegram ставшую модной одежду к осени 2023 года.

Эксперт отметил, что изучил стритстайл-образы с проходящей в Нью-Йорке Недели моды и выделил следующие новые тренды. По его словам, актуальными оказались наряды шоколадного оттенка, вещи с открытыми плечами и удлиненные топы. Кроме того, популярность обрели предметы гардероба в офисном стиле.

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В качестве иллюстрации российский специалист приложил уличные снимки девушек, которые при составлении образов использовали упомянутую одежду. Так, они позировали в брючных костюмах, коричневых свитерах, сапогах и юбках, а также топах без бретелей, скрывающих живот. «Берем на заметку», — призвал стилист.

В августе стилист Руслан Алексеев также назвал модную одежду на осень 2023 года. В список трендов войдут предметы гардероба в панковском стиле, например юбки в клетку и рваные джинсы.

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    Алина Гостева
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