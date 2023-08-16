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12:38, 16 августа 2023Ценности

Одежда в панковском стиле станет трендом осенью

Стилист Руслан Алексеев назвал одежду из сетки и рваные джинсы модными осенью

Фото: Cam Morin / Unsplash

Российский стилист Руслан Алексеев назвал модную одежду на осень 2023 года. Его комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, в грядущем сезоне станут актуальными изделия из сетки. При этом предпочтительно выбирать удлиненные варианты подобных вещей и подбирать их под цвет основного наряда. В то же время популярными окажутся чрезмерно длинные шарфы, которые будут удачно смотреться в сочетании с пальто, пояснил специалист.

Кроме того, в список трендов войдут предметы гардероба в панковском стиле, например юбки в клетку и рваные джинсы. Что касается цветов — стилист посоветовал выбирать яркие конфетные тона и различные оттенки металлика.

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«Даже один элемент гардероба в серебре или ярко-розовом цвете способен подчеркнуть вашу осведомленность в модных трендах. Это может быть даже верхняя одежда, но главное — не переборщить», — отметил собеседник издания.

В июне 2022 года на фоне мировых потрясений модным вновь оказался эмо-стиль в одежде. О возрождении интереса к данному течению сообщила Агустина Панцони — менеджер онлайн-платформы Depop, пользователи которой могут покупать и продавать одежду, обувь и аксессуары. Эксперт заявила, что в 2022 году значительно вырос спрос на товары с пометкой «эмо», изделия в клетку и ботинки бренда Dr. Martens. Также, по ее словам, покупатели чаще стали искать одежду из кожи в указанном стиле.

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    Алина Гостева
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