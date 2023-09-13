Ольга Бузова пожаловалась на лишний вес из-за неправильного питания

Певица Ольга Бузова призналась, что набирает вес, так как не ест днем нормально

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась, что из-за неправильного питания набирает лишний вес. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова призналась, что для нее стало открытием, что поправиться можно и при отсутствии полноценных приемов пищи. По ее словам, в течение дня она не ест нормально, а лишь «кусочничает», что и привело к появлению избыточного веса.

Чтобы сбросить два килограмма и наладить режим питания, артистка решила заставлять себя завтракать. «Не знаю, получится у меня или нет, потому что все равно привыкаешь к определенному образу жизни, но я решила попробовать начать завтракать. Я есть не хочу, буду себя заставлять. Я захочу в три-четыре часа, иногда в пять. И так получается, что у меня абсолютно ненормальное питание», — рассказала Бузова.

Ранее Бузова показала естественную внешность без макияжа и раскрыла секрет красоты. По словам певицы, неотъемлемой частью ее ухода является ручной массаж, позволяющий избавиться от отечности.