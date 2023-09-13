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12:03, 13 сентября 2023Наука и техника

Обнаружен крупнейший комплекс наскального искусства

Antiquity: в испанской пещере Куэва-Донес нашли более сотни наскальных рисунков

Фото: Ruiz-Redondo / Barciela / Martorell / Archaeology at the University of Southampton

Археологи обнаружили крупный комплекс палеолитического наскального искусства на восточном побережье Пиренейского полуострова, возраст которого составляет 24 тысячи лет. Он находится в пещере Куэва-Донес длиной 500 метров и насчитывает более сотни рисунков. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Специалисты подтвердили как минимум 19 изображений животных, включая ланей, лошадей, зубров и оленей. Большинство изображений было нарисовано пальцами и ладонями, покрытыми глиной. Поскольку среда в пещере была влажной, картины высыхали довольно медленно, что не позволяло частицам глины опадать до того, как они оказались покрытыми слоями кальцита.

Большое количество найденных изобразительных мотивов и разнообразие техник, использованных при их создании, делают пещеру важнейшим памятником палеолитического наскального искусства на восточном средиземноморском побережье Пиренейского полуострова. Это, вероятно, палеолитическая пещера с наибольшим количеством мотивов, обнаруженных в Европе со времен открытия многочисленных наскальных изображений животных в испанской пещере Атксурра в 2015 году.

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    Александр Еникеев
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