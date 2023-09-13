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02:39, 13 сентября 2023Мир

Шансы на объявление импичмента Байдену оценили

Эксперты: у республиканцев недостаточно доказательств для импичмента Байдену

Фото: Globallookpress.com

Бывший прокурор Министерства юстиции США Рональд Сиверт и экс-сотрудница ведомства Памела Карлан оценили шансы на объявление импичмента американскому президенту Джо Байдену, отметив, что пока у членов Республиканской партии в палате представителей не достаточно доказательств, чтобы это сделать, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что на данный момент реальный импичмент маловероятен, однако для общества важно понять, что происходило через выплаты его сыну иностранными организациями», — заявил Сиверт.

При этом он отметил, что даже если республиканцам не удастся добиться импичмента Байдена, они смогли запустить расследование с целью выяснить причину поступления миллионов долларов на счета его семьи. Также, по словам эксперта, в конечном итоге выяснится, какое количество средств американский лидер получал от своего сына Хантера.

Карлан, в свою очередь, согласилась с тем, что для отстранения Байдена от власти в настоящее время нет достаточных оснований.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин раскрыла подробности импичмента Байдена и заявила о желании объявить его при вице-президентстве политика.

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    Марина Совина
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