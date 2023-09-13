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20:29, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

WABetaInfo: в WhatsApp можно будет отправлять сообщения в другие мессенджеры

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

В WhatsApp появится новая функция, позволяющая отправлять сообщения в другие мессенджеры. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В материале подчеркнули, что новая функция появится в мессенджере из-за требований, которые диктует европейский Закон о цифровых рынках (DMA). Отмечается, что в бета-версии приложения 2.23.19.8 появилась возможность отправлять сообщение из мессенджера тем, у кого нет учетной записи в WhatsApp. Будет ли эта функция доступна за пределами Евросоюза, пока неизвестно.

«Поддержка внешних чатов находится в стадии разработки. Она будет доступна в обновленной версии приложения», — объяснили специалисты портала. В WABetaInfo заявили, что при желании пользователи смогут отказаться от этой функции.

Ранее WhatsApp анонсировал появление реакций на сообщения, опубликованные в каналах. Список реакций администраторы каналов смогут определять самостоятельно, а у читателей появится возможность анонимно оценивать посты.

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    Мария Большакова
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