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18:32, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

WABetaInfo: пользователям WhatsApp будут доступны реакции на сообщения в каналах

Фото: Amin Moshrefi / Unsplash

Пользователи WhatsApp смогут оставлять реакции на сообщения, опубликованные в каналах. О появлении в мессенджере новой функции сообщает портал WABetaInfo.

С помощью этой функции пользователи получат возможность отправлять различные реакции на публикации. Перечень реакций смогут самостоятельно выбрать администраторы каналов. При этом оставлять их можно будет анонимно: пользователи смогут увидеть только количество оценок, которое набрала та или иная публикация. Пока функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.19.4.

«Канал представляет собой модель коммуникации "один — много", поэтому реакции — единственный способ взаимодействия его создателей и подписчиков», — отметили специалисты WABetaInfo, комментируя нововведение.

О появлении каналов в мессенджере стало известно в июне. По словам разработчиков, такой способ публикации информации представляется им «самым простым, надежным и конфиденциальным».

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