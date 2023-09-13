Россиянка побывала на пляже в Китае и поразилась виду местных девушек

Блогерша «Дзена» поразилась девушкам с закрытыми масками лицами на пляже в Китае

Российская тревел-блогерша побывала на пляже в Китае и поразилась виду местных девушек, которые носили полностью закрывающие лицо маски. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Россиянка пояснила, что такой пляжный аксессуар называется фейскини. Его придумали почти 20 лет назад для того, чтобы уберечь кожу лица от солнца.

«Защита от нежелательного мужского внимания обеспечена!» — поделилась блогерша, добавив, что на пляже она также видела китайцев в закрытой черной одежде. По ее словам, жителям Поднебесной важно обезопасить себя от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Автор публикации рассказала, что в Китае есть и более оригинальные способы защиты кожи от солнца. Как-то на пляже в Циндао она встретила отдыхающих, которые покрыли себя водорослями.

Ранее эта же тревел-блогерша сходила на ужин с китайцами и удивилась, что у них не принято оставлять тарелку пустой после еды. По ее словам, китайцы долгое время жили бедно и голодали, а когда времена поменялись, им стало важно показать окружающим, что они могут себе позволить не только вдоволь наесться, но и выкинуть остатки.

