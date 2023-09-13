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09:34, 13 сентября 2023Мир

Захарова отреагировала на учения НАТО в Балтийском море

МИД: учения НАТО Northern Coasts в Балтийском море подтвердили агрессию блока
СюжетУчения НАТО:

Фото: Marit Hommedal / NTB Scanpix / Reuters

Военные учения НАТО Northern Coasts в Балтийском море подтвердили агрессию блока. Так официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на мероприятия альянса, передает РИА Новости.

«Еще один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в еще один регион геополитического противостояния», — сказала она.

По ее словам, учения НАТО в Балтийском море еще раз подтверждают, что НАТО — это агрессивная военная организация, которая постоянно находится в поиске врагов, чтобы оправдать свое существование, многомиллиардные закупки и странные взаимоотношения с Западом.

Ранее стало известно о планах НАТО провести крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» весной 2024 года. Уточняется, что на учениях будет задействована примерно 41 тысяча военнослужащих.

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    Виктория Кондратьева
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