Маск объяснил свой отказ включать Starlink вблизи Крыма

Маск заявил, что не может включить сеть Starlink вблизи Крыма из-за санкций США

Американский предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск ответил на обвинения в отказе включать спутниковую сеть Starlink вблизи Крыма. Он объяснил это действиями антироссийских санкций США, сообщает РИА Новости.

«Причина, по которой (Starlink — прим. «Ленты.ру») был выключен, в действительности первоначально была в том, что США ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение», — заявил бизнесмен.

По его словам, чтобы запустить спутники Starlink над Крымом ему необходимо получить соответствующее разрешение со стороны правительства США, которого не было на момент обращения к нему со стороны Украины. Маск подчеркнул, что сделал бы это в случае получения директивы от американского президента Джо Байдена.

Ранее в Конгрессе США призвали расследовать отказ Маска предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к сервису Starlink вблизи Крыма. С таким предложением выступила член комитета по Вооруженным силам Сената Элизабет Уоррен.