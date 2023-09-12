В США призвали расследовать отказ Илона Маска включать Starlink вблизи Крыма

В Конгрессе США призвали расследовать отказ Маска включать Starlink вблизи Крыма

В Конгрессе США призвали расследовать отказ американского предпринимателя и главы компании SpaceX Илона Маска предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к сервису Starlink вблизи Крыма. С таким предложением выступила член комитета по Вооруженным силам Сената Элизабет Уоррен, сообщает Bloomberg.

«Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером», — заявила она.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на опубликованные фрагменты биографии Маска сообщил, что глава SpaceX ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink на Украине в 2022 году.

Позже предприниматель ответил на обвинения в государственной измене за это решение. По его словам, Конгресс США не объявлял войну России, а если кто и является изменником, так это тот, кто его так называет.