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16:59, 7 сентября 2023Бывший СССР

Илон Маск раскрыл свое участие в конфликте на Украине. Зачем он тайно отключил Starlink над Крымом?

Илон Маск отключил работу Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава американской компании SpaceX Илон Маск ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом говорится в опубликованных фрагментах его биографии.

Он отключил работу Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку Украины дронами на ВМФ России

Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов

Илон Маскглава компании SpaceX

Дроны, начиненные взрывчаткой, уже приблизились к российскому флоту, но внезапно «потеряли связь и безвредно выбросились на берег»

Украинские чиновники пытались уговорить Маска вернуть связь

Вице-премьер Украины Михаил Федоров убеждал Маска восстановить работу спутников. «Я просто хочу, чтобы вы — человек, который меняет мир с помощью технологий — знали это», — написал он Маску.

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Маск ответил, что его впечатлил дизайн подводных дронов, но он не станет снова включать связь, потому что Киев «сейчас заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение».

Маск опасался, что удар по Крыму вызовет ответную реакцию России

Решение Маска, после которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием. Этот страх у него вызвали разговоры с высокопоставленными российскими чиновниками.

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После этого инцидента с бизнесменом говорили представители Белого дома, которые озвучили свое беспокойство.

Ранее Маск предоставлял помощь Украине

Он не только предоставил терминалы Starlinк, которые активно используются украинскими военными, но и пожертвовал Украине 100 миллионов долларов. В октябре прошлого года Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.

Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны США

Илон Маскамериканский предприниматель

Высказывания бизнесмена вызвали большой резонанс. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал принадлежащую Маску американскую компанию SpaceX выбрать сторону после того, как она ограничила доступ военных беспилотников на Украине к Starlink. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием.

Москва-Донбасс
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    Алевтина Запольская
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