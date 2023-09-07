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16:06, 7 сентября 2023Мир

Стало известно о содействии Маска срыву атаки ВСУ на Крым

CNN: Маск заблокировал работу Starlink в Крыму при атаке дронов ВСУ на флот РФ

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Предприниматель Илон Маск отключил работу Starlink у Крыма для срыва атаки Вооруженных сил Украины на ВМФ России в 2022 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на биографию о бизнесмене за авторством Уолтера Айзексона.

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink (...) около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», — сказано в книге.

В материале говорится, что Маск якобы опасался способностью России ответить ядерным оружием на такую атаку. Из-за отключения Starlink подводные дроны ВСУ со взрывчаткой потеряли связь, и их вынесло на берег, пишет Айзексон.

Ранее Маск прокомментировал использование Starlink в военных целях. По его словам, Starlink был создан, чтобы делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов.

Москва-Донбасс
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    Виктория Кондратьева
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