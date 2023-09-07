Маск прокомментировал использование Starlink в военных целях

Маск: Starlink создавали для просмотра Netflix, а не для наведения дронов ВСУ

Система спутникового интернета Starlink создавалась не для использования в военных целях. Такой комментарий дал глава американской компании SpaceX Илон Маск в своей биографии, фрагменты которой привел телеканал CNN.

Книга про бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона должна выйти 12 сентября.

«Как я [оказался] в этой войне? Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов», — сказал Маск.

В апреле независимый эксперт Александр Храмчихин заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink на Украине.