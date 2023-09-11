Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма

Маск назвал изменниками осудивших решение заблокировать Starlink у берегов Крыма

Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск ответил на обвинения в государственной измене за отказ предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к сервису Starlink для атак на российские корабли в Крыму. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет. Пожалуйста, скажите им это очень четко», — написал миллиардер в ответ на сообщение о том, что неоконсерваторы и корпоративные журналисты критикуют его за решение не включать Starlink близ Крыма.

Он подчеркнул, что является гражданином США, имеет паспорт только этой страны и, что бы ни случилось, готов за нее бороться.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на опубликованные фрагменты биографии Маска сообщил, что глава SpaceX ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink на Украине в 2022 году. Позже стало известно, что перед отключением доступа к сервису спутниковой связи для ВСУ Маск разговаривал с послом России в США Анатолием Антоновым.

Сам Маск опроверг эти утверждения, заявив, что система в районе побережья Крыма не была включена. При этом он признал, что получил от Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По словам бизнесмена, если бы он согласился на просьбу Киева, то компания «SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта».