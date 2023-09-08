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02:53, 8 сентября 2023Бывший СССР

Маск опроверг сообщения об отключении ВСУ доступа к его сервису Starlink у Крыма

Маск заявил, что не ограничивал в 2022 году Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Mike Blake / Reuters

Глава американской компании SpaceX Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, система в этом районе не была включена. При этом он признал, что от государственных органов Украины поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. «Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта», — говорится в сообщении.

О том, что бизнесмен ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink на Украине в 2022 году, ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на опубликованные фрагменты биографии Маска. Также утверждалось, что решение Маска было вызвано страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием.

Высказывания бизнесмена вызвали большой резонанс на Украине.

Москва-Донбасс
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    Марина Совина
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