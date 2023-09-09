Маск говорил с послом России в США перед отключением Starlink для ВСУ

WP: Маск говорил с послом РФ в США Антоновым перед отключением Starlink для ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск решил отключить Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к сервису спутниковой связи Starlink для атаки на российские корабли в 2022 году после разговора с послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом говорится в биографии бизнесмена, написанной писателем и журналистом Уолтером Айзексоном, выдержки из которой опубликованы в газете The Washington Post (WP).

По версии Айзексона, речь идет о событиях осени 2022 года, когда украинская сторона «попыталась осуществить тайную атаку на российский флот, базирующийся в Севастополе в Крыму, отправив шесть маленьких безэкипажных подводных аппаратов, начиненных взрывчаткой, и используя Starlink для наведения их на цель». По словам писателя, Маск считал нападение на Крым безрассудным со стороны Киева.

«Он только что поговорил с российским послом в США», — пишет Айзексон, пересказывая в книге свой разговор с Маском. «В последующих беседах с несколькими другими людьми он, по всей видимости, намекал, что говорил напрямую с президентом [РФ] Владимиром Путиным, но мне он сказал, что связь была через посла», — уточнил автор.

«Посол прямо ему сказал, что нападение Украины на Крым приведет к ответному ядерному удару», — утверждает Айзексон. По его версии, Маск тогда ему «подробно объяснил», что «российские законы и доктрины разрешают такой ответ».

Как говорится в биографии, в течение вечера и ночью предприниматель лично контролировал ситуацию и пришел к выводу, что «применение Starlink для нападения может привести к катастрофе в мире», поэтому якобы тайно сказал техникам отключить связь в 100 километрах от побережья Крыма. В результате украинские безэкипажные подводные аппараты, приблизившись к российскому флоту в Севастополе, «потеряли связь и их без вреда вынесло на берег».

О том, что Илон Маск ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink на Украине в 2022 году, ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на опубликованные фрагменты биографии Маска. Также утверждалось, что решение Маска было вызвано страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием.

Сам Маск опроверг эти утверждения, заявив, что система в районе побережья Крыма не была включена. При этом он признал, что получил от Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По словам бизнесмена, если бы он согласился на просьбу Киева, то компания «SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта».

Аналогичные высказывания ранее делала президент SpaceX Гвинн Шотвелл. По ее словам, компания разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. Она отметила, что украинская армия использует дроны в качестве связи. «Однако мы хотим, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях», — добавила Шотвелл.