Полицейский угрожал оружием жителю ЛНР и попал под следствие

СКР возбудил дело против сотрудника МВД ЛНР, угрожавшего оружием жителю

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который угрожал оружием жителю Луганска, чтобы тот поменял свои показания по уголовному делу о краже. Об этом ТАСС сообщила представитель республиканского управления ведомства Елена Марковская.

По ее словам, под следствием оказался оперативник уголовного розыска Ленинского РУВД МВД ЛНР. Расследование было начато на основании материалов ФСБ. Он задержан после проведения у него дома обыска.

Полицейскому вменяется статья 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, в январе он на Оборонной улице в Луганске угрожал табельным пистолетом местному жителю, чтобы он изменил свои показания по делу о краже имущества.