Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении
Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — пояснили в министерстве.
Помимо того, на данном направлении Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад украинских войск.
ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 140 бойцов, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б», добавили в оборонном ведомстве.
Минобороны России впервые заявило об уничтожении реактивной системы залпового огня (РСЗО) Т-122 Sakarya турецкого производства в зоне специальной военной операции.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.