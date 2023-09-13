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14:27, 13 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — пояснили в министерстве.

Помимо того, на данном направлении Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад украинских войск.

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ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 140 бойцов, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б», добавили в оборонном ведомстве.

Минобороны России впервые заявило об уничтожении реактивной системы залпового огня (РСЗО) Т-122 Sakarya турецкого производства в зоне специальной военной операции.

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    Никита Абрамов
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