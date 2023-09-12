Минобороны впервые заявило об уничтожении турецкой РСЗО Т-122 Sakarya в зоне СВО

Минобороны России впервые заявило об уничтожении реактивной системы залпового огня (РСЗО) Т-122 Sakarya турецкого производства в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ведомство сообщило журналистам.

Уточняется, что РСЗО была уничтожена на купянском направлении. Там же удалось поразить две артиллерийские системы М777 американского производства, а также французскую гаубицу.

Помимо этого, российским военным удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны в Сумской области и склад боеприпасов в Черниговской области.

Ранее Минобороны впервые заявило о перехвате противокорабельной ракеты ВСУ «Нептун». Не уточнялось, где конкретно была перехвачена ракета. «Нептун» — украинская крылатая ракета, которая предназначена для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов. Она разработана на основе советской ракеты Х-35.