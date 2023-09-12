Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 12 сентября 2023Россия

Минобороны впервые заявило об уничтожении турецкой РСЗО Т-122 Sakarya

Минобороны впервые заявило об уничтожении турецкой РСЗО Т-122 Sakarya в зоне СВО

Фото: GlobalDefense / Wikimedia

Минобороны России впервые заявило об уничтожении реактивной системы залпового огня (РСЗО) Т-122 Sakarya турецкого производства в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ведомство сообщило журналистам.

Уточняется, что РСЗО была уничтожена на купянском направлении. Там же удалось поразить две артиллерийские системы М777 американского производства, а также французскую гаубицу.

Помимо этого, российским военным удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны в Сумской области и склад боеприпасов в Черниговской области.

Ранее Минобороны впервые заявило о перехвате противокорабельной ракеты ВСУ «Нептун». Не уточнялось, где конкретно была перехвачена ракета. «Нептун» — украинская крылатая ракета, которая предназначена для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов. Она разработана на основе советской ракеты Х-35.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Ивлеева показала на видео зарядку в обтягивающих лосинах

    Перечислены поддерживающие курс рубля факторы

    Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль сняла квартиру в Санкт-Петербурге

    Патриарх Кирилл назвал главной задачей России победить силы зла

    Умер бывший вице-губернатор Петербурга

    Игрок «Локомотива» рассказал о влиянии Дзюбы на клуб

    Экс-глава МИД Австрии оценила влияние атак БПЛА на Россию

    В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

    В Китае десятки 100-килограммовых крокодилов сбежали из питомника из-за ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости