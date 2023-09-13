В столице открыли последний участок Московского скоростного диаметра

Глава «Мипстрой 1» Маслаков: в Москве открыли финишный участок МСД

В Москве открыли финишный участок Московского скоростного диаметра (МСД), сообщил у себя в Telegram-канале гендиректор компании «Мипстрой 1» Константин Маслаков.

Он отметил, что строительство бессветофорной магистрали велось «в стесненных условиях мегаполиса с обилием действующей инфраструктуры», что потребовало применения современных технологий и специальных инженерных решений. Чтобы вписать МСД в плотную городскую застройку, были использованы большое количество надвижек, а также навесных и укрупнительных сборок, отметил Маслаков. Строительство автотрассы было инициировано мэром Москвы Сергеем Собяниным, напомнил он.

В июне в компании сообщили, что строительство Южного участка МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги вышло на финальную стадию.

Как заявлял председатель Мосгосстройнадзора, после открытия основного хода МСД движение будет организовано сразу в трех районах города — Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево. Кроме того, благодаря МСД появится дополнительный выезд на Южную рокаду.

В начале сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление МСД. Общая протяженность МСД составит 68 километров, ввод пути в эксплуатацию позволил усовершенствовать движение на МКАД и Третьем транспортном кольце, а также улучшить доступность транспорта для 22 районов Москвы.