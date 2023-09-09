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14:03, 9 сентября 2023Россия

Путин и Собянин открыли Южное направление МСД

Путин и Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщает «Москва 24».

«Это Южный участок МСД. Вот он идет от скоростного диаметра и до трассы на Крым. В следующем году мы его интегрируем полностью — пройдем за МКАД и интегрируем с трассой М2 "Крым"», — заявил градоначальник, обращаясь к президенту на церемонии открытия.

Собянин отметил, что 28-километровый участок дороги является сложнейшим сооружением. Общая протяженность МСД составит 68 километров, его ввод позволит усовершенствовать движение на МКАД и Третьем транспортном кольце, а также улучшить транспортную доступность 22 московских районов.

По словам мэра, новый участок положительно повлияет на экологию города — по оценкам специалистов, количество выбросов сократится на 20 процентов. Ежесуточно по нему будут проезжать 110 тысяч автомобилей, а по МСД в целом — около 460 тысяч машин в сутки.

Трасса Южного направления начинается в районе развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по мосту в районе Каширского шоссе, а затем выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М-2 «Крым».

Ранее 9 сентября Путин и Собянин открыли по видеосвязи движение по проспекту Багратиона в Москве. Магистраль проходит от делового центра «Москва-сити» и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей.

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    Варвара Родикова
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