Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 9 сентября 2023Россия

Путин и Собянин открыли новую магистраль в Москве

Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли по видеосвязи движение по проспекту Багратиона в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

Магистраль проходит от делового центра «Москва-сити» и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Отмечается, что время в пути для жителей Москвы и Подмосковья сократится до 30 минут.

В конце августа Собянин сообщил, что жители столицы определили название новой автомагистрали — Северного дублера Кутузовского проспекта. Он будет называться проспектом Багратиона. «Так мы продолжим традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы», — рассказал мэр.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Страны G20 приняли общую декларацию саммита

    Путин и Собянин открыли Южное направление МСД

    Путин и Собянин открыли МЦД-4

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион и повредили ЛЭП

    Квартиранты не пустили москвича в купленную квартиру

    МИД заявил об отсутствии граждан России среди пострадавших в Марокко

    Чубайса заметили в Риге

    Тарпищев высказался о выходе Медведева в финал US Open

    Путин и Собянин открыли новую магистраль в Москве

    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости