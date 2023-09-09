Путин и Собянин открыли новую магистраль в Москве

Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли по видеосвязи движение по проспекту Багратиона в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

Магистраль проходит от делового центра «Москва-сити» и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Отмечается, что время в пути для жителей Москвы и Подмосковья сократится до 30 минут.

В конце августа Собянин сообщил, что жители столицы определили название новой автомагистрали — Северного дублера Кутузовского проспекта. Он будет называться проспектом Багратиона. «Так мы продолжим традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы», — рассказал мэр.